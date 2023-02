Petrik Sander (r.) und Pascal Ibold (M.) haben in dieser Saison viel Freude an ihrer U 23.

Magdeburg - In der 64. Minute kam Simon Gollnak ins Spiel. Er hatte bei seinem ersten Auftritt im neuen Trikot sogleich die Aufgabe, eine knappe Führung abzusichern oder aber den Vorsprung sogar auf zwei Tore auszubauen. Gollnak ist bekanntlich Angreifer, ein torgefährlicher dazu. Für die U 23 des 1. FC Magdeburg erzielte er in der Hinrunde der Verbandsliga-Saison immerhin acht Treffer in 15 Einsätzen. Doch am vergangenen Sonntag griff er nicht mehr für die Blau-Weißen an. Er lief für FSV Luckenwalde auf. In der Regionalliga Nordost. Und feierte prompt einen 1:0-Sieg gegen Energie Cottbus und damit ganz wichtige drei Zähler im Kampf gegen den Abstieg.