46. Auflage des Silvesterlaufes in Magdeburg findet wieder in Präsenz statt

Am Freitag findet der 46. Silvesterlauf statt – nach einer virtuellen Austragung wieder in Präsenz. Weit über 500 Läufer haben sich bereits angemeldet. Heiko Björn von der Magdeburger Laufkultur 08 freut sich über die große Resonanz.

Magdeburg - „Es ist schon intensiver, einen Lauf in Präsenz zu organisieren statt einen virtuellen“, erzählt Heiko Björn von der Magdeburger Laufkultur 08. Diese intensivere Organisation nimmt der 56-Jährige mit seinem Team allerdings gerne in Kauf, um dann auch gemeinsam an der Startlinie zu stehen – und genau das wird am Freitag wieder möglich sein. Nachdem die letztjährige Ausgabe noch coronabedingt ausschließlich virtuell stattfinden musste, wird der 46. Silvesterlauf nämlich wieder in gewohnter Form stattfinden.