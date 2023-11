Monty Torres Kleinsteuber (im Wurf) war am letzten Vorrundenspieltag in der Bundesliga mit neun Toren der zweitbeste Magdeburger Schütze.

Cracau - Nach einem Ballgewinn am eigenen Kreis ging es Julian Bauer nicht schnell genug. „Tempo, Tempo, Tempo, Tempo“, rief der Übungsleiter seinen A-Jugend-Handballern des SC Magdeburg am Sonnabend in der 42. Spielminute staccatoartig zu. Lag sein Team in der Mehrzweckhalle an der MDCC-Arena etwa gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin zurück und brauchte dringend Tore für die Aufholjagd? Mitnichten. Jene Szene endete nur wenige Augenblicke später mit Monty Torres Kleinsteubers neunten Treffer des Tages – zum zwischenzeitlichen 38:20 für den SCM. Es war jene Konsequenz im Gegenstoß, die den Grün-Roten zum Abschluss der Bundesliga-Vorrunde beim 52:29 (26:14) ein wahres Torspektakel bescherte.

„Wir haben ordentlich verteidigt, hatten eine gute Torhüterleistung und kamen so leicht ins Tempospiel“, erklärte Bauer und resümierte: „Damit können wir sehr zufrieden sein.“ So sorgte der Erstplatzierte gegen das Schlusslicht der Gruppe Nord schon früh für klare Verhältnisse. Zwischen dem 7:3 durch Euan Nicholas Johnson (10.) und dem 12:3 durch Phileas Daniel (13.) vergingen lediglich dreieinhalb Minuten. Im Eiltempo baute der SCM seine Führung aus. Ein Gegenstoß, ein gewonnenes Eins-gegen-eins, ein Expresspass auf die Außen – häufig waren die Angriffe schon nach wenigen Sekunden wieder beendet. Keine feste Vorgabe des Trainers, aber „wenn wir die Situation gleich haben, brauchen wir sie nicht zu verweigern“, betonte Bauer.

Wir wollen uns für die K.o.-Runde der Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Julian Bauer (Trainer A-Jugend des SCM)

Zur Pause lagen die Grün-Roten bereits mit 26:14 in Front, doch darin sahen sie keinen Grund, das Fuß vom Gaspedal zu nehmen. „Wir haben uns vorgenommen, das Tempospiel über 60 Minuten durchzuziehen“, erklärte Bauer. „Auch wenn wir mal eine Phase haben, in der es zwei, drei Fehlaktionen hintereinander gibt.“ In solchen Momenten hätten seine Jungs „in der Vergangenheit oft sofort das Tempo rausgenommen“, erklärte Bauer. Genau das wollte er gegen Schwerin nicht sehen – weshalb er sein Team einige Male wie in der 42. Minute animierte.

52 Treffer legte der SCM so angeführt von den besten Werfern Jordan Hammer (10), Bennet Fenyö und Monty Kleinsteuber (beide 9) auf – und überbot damit den vom Bergischen HC aufgestellten Saisonrekord aller vier Vorrunden-Gruppen (48:27 gegen die JSG LIT). Doch von diesem Bestwert kann sich die Bauer-Sieben nichts kaufen. Denn nach einem spielfreien Wochenende geht es in der Meisterrunde wieder bei null los. Das Ziel ist aber schon klar: „Wir wollen uns für die K.o.-Runde der Deutschen Meisterschaft qualifizieren“, erklärte Bauer.

SCM-Tore: Hammer (10), Fenyö (9), Kleinsteuber (9), Johnson (7), Heiß (5), Hensen (3), Daniel (3), Katzwinkel (3), De Maele (2), Bialas (1)