Für die A-Jugend des SC Magdeburg ist der Traum von der deutschen Meisterschaft ausgeträumt. Das Team von Julian Bauer verspielte gegen die Füchse Berlin seine Führung aus dem Hinspiel und verpasste den Einzug in das Finale.

A-Jugend des SCM scheitert im Halbfinale an den Füchsen Berlin

Georg Löwen (r.) und Tim Hertzfeld rieben sich auch in Berlin gegen die Füchse auf. Doch fehlte ihnen mit dem SCM letztlich ein Tor zum Einzug ins Meisterschaftsfinale.

Magdeburg - Julian Bauer hat sich in der Kabine vor seine Mannschaft gestellt und nach den richtigen Worten gesucht. Er sagte dann zum Beispiel: „Wir sind nicht gescheitert.“ Oder er sagte: „Solch ein Erlebnis gehört auf dem Weg zu künftigen Erfolgen dazu.“ Julian Bauer wusste in diesem Moment natürlich, dass er die Tränen seiner A-Jugend vom SC Magdeburg nach dem verpassten Finale um die deutsche Meisterschaft nicht sogleich trocknen konnte. Aber mit ein paar Tagen Abstand werden sich die Grün-Roten an diese Worte erinnern und sie verinnerlichen.