A-Jugend des SCM sortiert sich nach dem Halbfinal-Aus neu

Magdeburg - Sie wollten es positiv gestalten, besser als im Hinspiel. Und sie sind wieder chancenlos und mit einer Niederlage von der Platte gegangen. Kein Wunder, dass Julian Bauer noch am Tag nach der neuerlichen Niederlage gegen die Füchse Berlin niedergeschlagen klang. Seine A-Jugend vom SC Magdeburg hatte am vergangenen Sonntag wie schon das Hinspiel auch das zweite Duell im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft mit 25:34 (13:19) verloren – diesmal in der Bundeshauptstadt. „Wir wollten uns besser präsentieren und das Ergebnis positiver gestalten“, so Bauer. Doch dieses Vorhaben scheiterte schon in der Anfangsphase.