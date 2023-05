A-Jugend es SCM geht mit breiter Brust in die Fuchsjagd

Georg Löwen tankt sich unter Bedrängnis am Kreis durch: Gegen Leipzig erzielte er sechs Tore.

Magdeburg - Willi Lücke hat mit seiner Sieben „noch einige Rechnungen mit den Füchsen offen“, sagt der Keeper des SCM. Es waren in den letzten Jahren durchaus schmerzhafte Begegnungen mit den Berlinern im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft in der A-Jugend. Wie beim Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison.