Die Magdeburger nutzen in Halle das Überzahlspiel konsequent und landen den sechsten Saisonsieg.

Lukas Schulle war in Halle der beste WUM-Werfer.

Magdeburg - Mit einem Schlag hat Lukas Schulle zur Spitze aufgeschlossen, hat sich auf Platz zwei der Torjägerliste in der 2. Liga Ost geworfen, ist bei 25 Toren nur noch drei Treffer vom Spitzenreiter entfernt. Der heißt wiederum Patrick Kirchner (28), ist ein Teamgefährte Schulles. Und war im Derby beim SV Halle dreimal erfolgreich. Doch der 27-jährige Schulle erwischte seinen wohl besten Tag in der bisherigen Saison. Und brillierte mit neun Treffern, was Detlef Klotzsch entsprechend als „überragend“ bewertete.