Das Heimspiel gegen den VfB Ottersleben in der Landesliga wird für den MSV Börde eine riesige Herausforderung. Doch ausgerechnet in diesem Stadtderby wollen die Gastgeber eine Trendwende einleiten.

Magdeburg - Vor dem Magdeburger Derby zwischen dem MSV Börde und dem VfB Ottersleben an diesem Sonnabend in der Landesliga Nord sind die Vorzeichen klar. Der kriselnde MSV empfängt ab 15 Uhr „die Mannschaft der Stunde“, wie Börde-Trainer Marcus Mähnert es formuliert. Mit einem 3:0 gegen die SG Güsen/Parey und zuvor einem 4:1 gegen Union Heyrothsberge startete der VfB super ins neue Kalenderjahr. Durch diese Dreier geht das Team als Tabellenführer in das Stadtderby. „Die Partien gegen Börde sind immer besonders“, freut sich Trainer Oliver Malchau auf die Begegnung im GutsMuths-Stadion.