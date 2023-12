Mit acht Treffern ist Fabian Karow (links) der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der Fortunen. Doch es mangelt an weiteren Vollstreckern.

Magdeburg - Abgehakt ist das Jahr 2023 für die Fußballer des SV Fortuna noch nicht ganz. Am 28. Dezember macht sich die Truppe von Trainer Dirk Hannemann noch einmal auf Reisen. Wie schon im vergangenen Winter nehmen die Fortunen wieder am Indoor-Soccer-Cup des Verbandsliga-Kontrahenten SSV Gardelegen teil, messen sich dort in ihrer Gruppe mit dem Haldensleber SC sowie den Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark und SV Eintracht Salzwedel. „Die Jungs haben Spaß in der Halle“, sagt Hannemann. Und vielleicht ist der Umzug aufs Parkett für die Neustädter ein probates Mittel, um sich etwas Leichtigkeit für die zweite Saisonhälfte zu holen.