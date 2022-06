Angeführt von Georg Löwen: SCM-Youngsters ringen Bernburg im Derby nieder

Die Youngsters des SC Magdeburg feierten am Freitagabend ihren neunten Sieg in der neuen Saison der 3. Liga, Staffel C. In der Crunchtime rangen die grün-roten Handballer den SV Anhalt Bernburg im Derby nieder. Besonders der erst 17-jährige Georg Löwen am Kreis stach dabei heraus.

Magdeburg - Jetzt weiß auch Youngsters-Coach Stephan Just, was es heißt, ein Landesderby gegen Bernburg zu bestreiten. In der gut gefüllten Gieselerhalle, darunter ein voller Gästeblock, brannte am vergangenen Freitagabend sprichwörtlich die Luft, hielten sich dennoch (fast) alle an die verschärfte Maskenpflicht. Und hinter dieser durften die meisten der 326 Besucher am Ende ein 35:32 (17:17) des SCM gegen Anhalt bejubeln – es war zugleich der neunte Saisonsieg in der 3. Liga (Staffel C).