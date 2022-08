Arne Schubert vom SCM: Banská Bystrica, Genthin, Seychellen

Magdeburg - Arne Schubert wäre gerne an den Start gegangen über die 400 Meter Lagen. Seine Bestzeit hatte ihm die Gewissheit gegeben, durchaus in die Medaillenränge vorzudringen im Finale der Europäischen Jugendspiele (EYOF) in Banská Bystrica in der Slowakei. Doch dieser Medaillentraum war bereits vor dem Sprung ins Becken geplatzt, weil der Schwimmer vom SC Magdeburg auf dem Weg durch den Hotelflur zu seinem Zimmer sich mit einem falschen Schritt eine Bänderüberdehnung zugezogen hatte und die Wettkämpfe deshalb für ihn vorzeitig beendet waren. „Ich hatte schon ein bisschen Herzschmerz, als ich die Siegerehrung verfolgt habe“, sagte der 15-Jährige. Denn mit seinem persönlichen Rekord von 4:26,59 Minuten hätte er genau dort auf dem Podium gestanden – und Silber bejubelt.