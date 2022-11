Auch gegen Dessau verloren: Warum der USC derzeit nicht konkurrenzfähig ist

Magdeburg - Im dritten Satz war den USC-Akteuren anzusehen, wie aussichtslos ihre Lage in der Partie gegen die Dessau Volleys am Sonnabend schien. Und bereits nach knapp einer Stunde endete die Begegnung in der 3. Liga Nord gegen den übermächtigen Tabellenzweiten Dessau mit 0:3 (18, 20, 20). Es läuft gar nicht beim USC: Acht von neun Ligaspielen verlor das Schlusslicht. Nach der jüngsten Pleite bat Dennis Raab seine Schützlinge erstmal in die Kabine.