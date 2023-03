Fußball spielen in der Frauen-Regionalliga, Vorbereitungen für die nahenden Abiturprüfungen, Planungen für den großen Schritt in die USA – auf Cora Ellermann vom Magdeburger FFC warten aufregende Wochen.

Magdeburg - Sobald der Name Cora Ellermann fällt, hört man den Anflug von Wehmut in der Stimme von Alexander Auer. „Sie macht es aktuell herausragend“, sagt der Trainer des Magdeburger FFC über die junge Offensivspielerin, die sich mit vier Treffern in den vergangenen drei Partien zur Torjägerin gemausert hat. „Umso ärgerlicher ist es, dass sie bald weg ist“, ergänzt Auer. Denn Ellermann ist – wenn man so will – auf Abschiedstour. Im Sommer beginnt für die Fußballerin ein Abenteuer.