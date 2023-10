Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die meisten der 105 Zuschauer auf dem Nebenplatz an der MDCC-Arena konnten am Sonnabend ihren Augen kaum trauen, als Schiedsrichter Leander Dietz (Berlin) in der Nachspielzeit zur Ecke zeigte. Zuvor hatte Johann Weiß vom Bischofswerdaer FV aus der zweiten Reihe deutlich verzogen. Der Kapitän der Gäste und seine Mitspieler machten sich schon auf den Weg zurück nach hinten, doch zur Überraschung aller deutete Dietz zur Eckfahne – und das Unheil nahm seinen Lauf für die U 23 des 1. FC Magdeburg. Der mit vorgeeilte BFV-Schlussmann Stefan Kiefer verlängerte den Ball am kurzen Pfosten zum 2:2-Ausgleich in die Maschen und brachte die FCM-Reserve so im Spitzenspiel der Oberliga Süd in letzter Sekunde noch um den Heimerfolg.