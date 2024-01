Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altstadt - Ein Basketball-Feld misst eine Länge von 28 Metern, Karl Potratz dürfte deshalb ziemlich sicher auf der imaginären Drittellinie gestanden und zum Wurf angesetzt haben. Acht Sekunden standen noch auf der Uhr, acht Sekunden bis zum Ende der Partie, acht Sekunden für die letzte Chance. Potratz schüttelte die Anspannung aus der rechten Hand, visierte den Korb an und traf zum Sieg. Dem vierten des USC in der 2. Regionalliga Ost, der die Magdeburger aus dem Keller der Tabelle auf den achten Rang beförderte. In heimischer Halle setzten sie sich gegen Schlusslicht Alba Berlin II mit 79:72 (33:30) durch. „Es war ein umkämpftes Spiel mit vielen Emotionen“, berichtete USC-Trainer Robert Wendt. Und letztlich mit dem Jubel in seiner Mannschaft.