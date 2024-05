Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Jonas Zimmermann zählte vor dem Beginn des Spielzugs noch einmal durch. Dann fing er den Ball, setzte ihn wie im Training zigfach geübt zu Boden und hielt ihn für Max Höth in der richtigen Position. Die Blocks der Magdeburg Virgin Guards standen gut. So lag die Entscheidung der Partie in jenem Augenblick am Sonntagabend alleine am Fuß des Kickers. Und Höth behielt die Nerven: Souverän verwandelte er den Extrapunkt durch die Stangen und schoss die Virgin Guards so in der Verlängerung zum 24:23-Heimerfolg über die Leipzig Lions. Sofort rannten die Mitspieler aufs Feld, feierten den nervenaufreibenden Sieg über den Titelfavoriten der Regionalliga Ost.