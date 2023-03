Magdeburg - Mit dem 3:1-Erfolg beim bis dato verlustpunktfreien Stadtoberliga-Spitzenreiter SV Seilerwiesen setzten die Fußballer des SV Aufbau/Empor-Ost am vergangenen Sonntag ein Statement. Die klare Botschaft an die Konkurrenz: „Wir wollen als Zweiter ins Ziel kommen“, sagt AEO-Trainer Falko Kerger, der mit seinem Team aktuell auf Rang vier steht und am Sonnabend den SV Pechau empfängt (13.30 Uhr). Die Meisterschaft in dieser Saison ist abgeschrieben. „Seilerwiesen wird aufsteigen“, ist sich Kerger sicher. Aber: Aufbau/Empor-Ost möchte sich für die Zukunft in Position bringen.

