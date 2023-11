Aufsteiger aus der Elbestadt ist punktgleich mit dem Tabellenführer Türkiyemspor Berlin. Das Team von Janine Heindorf spielt derzeit eine starke Saison in der 2. Regionalliga Ost.

Magdeburg - Solch ein Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer wirkt sich traditionell positiv auf das Gemüt aus. So auch beim USC. Die Basketballerinnen ließen in der 2. Regionalliga Ost nämlich auf den 66:61-Coup aus der Vorwoche bei Türkiyemspor Berlin am vergangenen Sonntag einen weiteren Erfolg folgen. Sie besiegten die Freibeuter 2010 aus Berlin mit 53:50 (23:26). Es war bereits der vierte Saisonsieg der Magdeburgerinnen.