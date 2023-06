Die Damen des SSV Besiegdas entschieden sich dagegen, in diesem Jahr für den Aufstieg in die Regionalliga Nordost zu melden. Und dies wurde genau durchdacht.

Kapitänin Melanie Wichert (l.) und der SSV Besiegdas spielen auch in der neuen Saison in der Verbandsliga. Der Aufstieg in die Regionalliga war in diesem Jahr keine Option.

Magdeburg - Kevin Gehring

Eigentlich hätte es für die Fußballerinnen des SSV Besiegdas Magdeburg in diesen Wochen um den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gehen können. Immerhin läuft seit dem vergangenen Wochenende die Aufstiegsrunde zur Frauen-Regionalliga Nordost. Doch anders als im Vorjahr haben die Grün-Gelben in diesem Jahr nicht für einen möglichen Aufstieg gemeldet. Dennoch bleibt die Regionalliga mittelfristig ein Ziel am Gübser Weg.

„Wir hatten uns im Frühjahr zusammengesetzt und für uns entschieden, dass wir nur in die Aufstiegsspiele gehen würden, wenn es sich richtig anfühlt“, berichtet Trainer René Unger. Doch bis zum 21. April – an diesem Tag ist die Meldefrist des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) abgelaufen – hatte es sich eben nicht richtig angefühlt. Ob man diese Entscheidung im Nachhinein bereut? Immerhin haben sich die Besiegdas-Frauen seither mit 15 Punkten aus den fünf abschließenden Partien im Saisonfinale in der Tabelle nach oben gearbeitet, haben die Verteidigung des Landesmeistertitels nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Union Sandersdorf verpasst. „Nein, wir bereuen diese Entscheidung nicht“, antwortet Unger klar und deutlich. Und der 42-Jährige ist überzeugt: „Ein weiteres Jahr in der Verbandsliga wird uns nicht schaden.“

Immerhin war die abgelaufene Serie so etwas wie eine „Findungssaison“. Zum ersten Mal brachte Besiegdas zwei Frauen-Teams auf dem Großfeld an den Start. Das konnte zuvor in Sachsen-Anhalt nur der Magdeburger FFC von sich behaupten. Doch hat die zweite Mannschaft in der Landesliga die Grün-Gelben auch vor neue, noch unbekannte Herausforderungen gestellt. „Wir dachten eigentlich, dass wir die Strukturierung und Findung schon bis zum Winter hinbekommen hatten. Im Frühjahr haben wir allerdings gemerkt, dass noch nicht jedes Rädchen hundertprozentig ins andere gegriffen hat“, erklärt Unger. Darum wurden sich die Verantwortlichen und die Spielerinnen schnell einig: „Der Schritt in die Regionalliga wäre in diesem Jahr zu zeitig gewesen. Die Entscheidung ist intern ziemlich früh gefallen. Der Flow hat einfach nicht gestimmt.“

Die Regionalliga bleibt auch in Zukunft ein Ziel für uns. Besiegdas-Coach René Unger

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. „Die Regionalliga bleibt auch in Zukunft ein Ziel für uns“, unterstreicht Unger die Ambitionen des mehrfachen Landesmeisters und amtierenden Vizes, der im vergangenen Jahr aufgrund fehlenden Nachwuchses vom NOFV nicht die Lizenz bekommen hatte und deshalb nicht zur Aufstiegsrunde zugelassen wurde. „In diesem Jahr hätte das sicher geklappt“, zeigt sich Unger überzeugt und betont: „Wir haben unsere Nachwuchsarbeit, die wir schon im vergangenen Jahr als absolut ausreichend für die Regionalliga angesehen hatten, weiter intensiviert.“

Einem neuen Anlauf auf die Regionalliga steht also nichts im Wege – auch im personellen Bereich. Leistungsträgerinnen wie Kapitänin Melanie Wichert, Melissa Krakowski oder Marie Oerlecke bleiben dem Verein erhalten. „Wir werden als Mannschaft zusammenbleiben und in der neuen Saison wieder angreifen“, kündigt Unger an.

Und dann geht es für die Fußballerinnen des SSV Besiegdas in einem Jahr vielleicht um den Aufstieg in die Regionalliga. Um diesen streiten sich derzeit Blau-Weiß Berolina Mitte, der 1. FFC Fortuna Dresden und die HSG Warnemünde. Mit zwei von ihnen bekommt es der MFFC in der neuen Regionalliga-Saison zu tun.