Mit 28:29 unterlagen die SCM-Youngsters am Sonnabend beim Stralsunder HV. Dabei wurde eine furiose Aufholjagd der Grün-Roten am Ende nicht belohnt.

Stralsund/Magdeburg - An Dramatik war die Schlussminute am Samstagabend kaum zu übertreffen. 19 Sekunden vor dem Ende hatte Alexander Möller die gesamte Verantwortung übernommen und die Aufholjagd der SCM-Youngsters mit dem Treffer zum 28:28 – dem ersten Ausgleich seit dem Spielstand von 1:1 (4.) – belohnt. Doch Jonas Wark hatte was dagegen. Zwei Sekunden vor dem Ende brach der Rückraumspieler links durch die Magdeburger Abwehr und warf seinen Stralsunder HV vor 850 Zuschauern doch noch zum Heimerfolg.

In entsprechend enttäuschte Gesichter blickte Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf nach der Partie. „Diese letzte Szene war sehr traurig und schmerzhaft“, sagte der 38-Jährige. „Das Leben und der Sport sind nicht immer fair.“ Denn fair wäre es an diesem Abend nur gewesen, wenn sich die Magdeburger für ihre grandiose Aufholjagd belohnt hätten. Nach einem 8:17-Pausenrückstand robbten sie sich im zweiten Durchgang angeführt von ihrem besten Werfer Pablo Lange (acht Tore) zurück ins Spiel.

Das Leben und der Sport sind nicht immer fair. Christoph Theuerkauf

„Die Moral und der Kampfgeist waren super“, lobte Theuerkauf. Doch musste der Übungsleiter auch feststellen: „Die Hypothek aus der ersten Halbzeit war zu groß.“ In dieser waren die Youngsters immer wieder freistehend an Torhüter Jona Brüggmann gescheitert, haben so zahlreiche einfache Gegentore im Tempospiel gefangen.

In den zweiten 30 Minuten aber „haben wir gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind“, erklärte Theuerkauf, der wieder mit einem ersatzgeschwächten Kader – unter anderem debütierte A-Jugend-Kreisläufer Euan Nicholas Johnson – an die Ostsee gefahren war. „Es ist schade, dass wir uns für die tolle zweite Halbzeit nicht belohnen konnten“, konsternierte Theuerkauf.

SCM-Tore:

Lange (8), Haake (4), Drachau (4), Kirschberger (4), Hein (4), Möller (3), Johnson