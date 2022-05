Auszeit leitet Comeback der SCM-Youngsters in Plauen ein

Plauen/Magdeburg - Nach 38 Minuten und 35 Sekunden hatte Stephan Just genug gesehen. Seine Mannschaft war nicht mehr in ihren Rhythmus gekommen. Sie hatte einen Drei-Tore-Vorsprung zur Pause aus der Hand gegeben. Sie hatte den Ausgleich zum 16:16 (39.) kassiert. Das war trotz der Ausfälle, die die Youngsters des SC Magdeburg am Samstagabend beim SV Plauen-Oberlosa zu verkraften hatten, überhaupt nicht nach dem Geschmack ihres Coaches. „Ich war sauer“, brachte es dieser auf den Punkt. Just zog die Grüne Karte, Just justierte die Einstellung seiner jungen Schützlinge nach, Just sollte damit Erfolg haben: Denn am Ende setzte sich die Qualität durch, am Ende gewannen die Grün-Roten vor 420 Zuschauern mit 29:23 (14:11).