Sein Vorbild ist Cristiano Ronaldo. Wie der Portugiese, will auch Magnus Elias Baars Profi werden. Diesen Traum will er sich beim 1. FC Magdeburg erfüllen.

Magdeburg - In der Nachwuchsabteilung des 1. FC Magdeburg hat der Ausgang dieser Spielzeit für Enttäuschung gesorgt. Schließlich sind sowohl die U 19 als auch die U 17 jüngst aus der Bundesliga Nord/Nordost abgestiegen. Obendrein tritt somit auch die U 16 in der nächsten Saison eine Spielklasse niedriger an, weil nur ein Team eines Vereins in der Regionalliga Nordost auflaufen darf – und das wird die U 17 sein. In diesen tristen Tagen ist also Erhellendes rar und deshalb besonders willkommen.