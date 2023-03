incent Winkler (am Ball) eröffnete am Sonnabend in der Diesdorfer Halle den Torreigen nach 26 Sekunden – und kam am Ende auf sechs Treffer gegen Wedding.

Stadtfeld - Als die Gäste wie zuletzt in Chemnitz erneut nur mit zehn Akteuren angereist waren, witterten die Akteure der Wasserball Union Magdeburg (WUM) nicht ganz zu Unrecht leichtes Spiel, galten sie doch eh schon als konditionell überlegen. Und ein leichtes Spiel wurde es letztlich, setzte sich doch die WUM am Sonnabend überaus deutlich mit 22:6 (7:1, 4:1, 6:3, 5:1) durch – im vermeintlichen Spitzenspiel der 2. Liga Ost gegen den SC Wedding. Coach Marc Böer hatte sich dabei einen durchaus spannenderen Kampf erhofft: „Schade, dass unsere Gäste nicht mit einer vollen starken Mannschaft angereist sind und die Top-Spieler gefehlt haben. So ist es leider nicht das Spiel geworden, was es hätte sein können.“ 200 Magdeburger Fans in der Dynamo-Halle waren trotzdem begeistert.