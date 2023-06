Bastian Benkel verabschiedet sich in den fußballerischen Ruhestand. Bei seinem letzten Spiel flossen Tränen über sein Gesicht. Es waren auch Tränen des Glücks.

Magdeburg - In der 70. Minute verließ Bastian Benkel den Rasen. Doch der Fortune schritt nicht auf gewöhnliche Weise vom Feld. Dieser letzte Spieltag in der Fußball-Verbandsliga gegen den SSV Gardelegen war für den 33-Jährigen nämlich keineswegs normal, sondern zugleich die letzte Partie seiner Laufbahn. Bei der Auswechslung bildeten Teamkollegen und Trainerteam gebührend ein Spalier, während die zahlreichen Zuschauer am Schöppensteg ebenfalls herzlich für Benkel applaudierten.