An mehreren Punkten wie hier an der Kreuzung Berliner Chaussee/Am Hammelberg in Magdeburg gibt es für Radfahrer und Fußgänger eine Sperrung.

Magdeburg - Fußgänger und Radfahrer in Magdeburg müssen derzeit besonders Acht geben: An einer viel befahrenen Straße wird derzeit an gleich mehreren Stellen gebaut, sodass es auch zu Behinderungen im Straßenverkehr kommt.

Entlang der Berliner Chaussee (Bundesstraße 1) sind mehrere Baustellen errichtet worden, insbesondere zwischen dem Abzweig zum Hammelberg/An der Lake und dem Ehlegrund, und blockieren Abschnitte des Fuß- und Radweges.

So zum Beispiel an der Kreuzung in Höhe des Höhefeld-Privatwegs oder Am Hammelberg. Hier weisen mehrere Baustellenschilder darauf hin, dass ein Weiterkommen nicht möglich ist, respektive ein Seitenwechsel nötig wird. Von den beiden Gehwegen ist nur noch einer nutzbar. Nur über die Ampeln alle paar hundert Meter können Fußgänger und Radfahrer die Straße überqueren.

Bauarbeiten an der B1 sorgen in Magdeburg für Sperrungen

Grund für die Absperrungen sind Leitungsarbeiten. Wie die Pressesprecherin der Städtischen Werke Magdeburg (SWM), Cornelia Kolberg, mitteilt, werden Leerrohre im Auftrag eines Telekommunikationsunternehmens verlegt.

Um das zu bewerkstelligen, müssen auf einer Länge von etwa 2,4 Kilometern punktuell Stellen am Boden des Rad- und Gehwegs aufgerissen werden. Davon zeugen Krater im Weg. Auf den Pkw-Verkehr solle sich das laut eigener Aussage aber nicht negativ auswirken.

Wo es zusätzlich zu einer Verengung der Fahrbahn kommt – etwa im Bereich der Ampel-Kreuzung Am Hammelberg/An der Lake – sind zu verkehrlichen Spitzenzeiten aber durchaus längere Stauerscheinungen zu erkennen.

Man hoffe, heißt es weiterhin von den Stadtwerken, bereits Mitte Februar die Arbeiten abzuschließen. Voraussetzung sei natürlich, dass das Wetter mitspiele und keine ungeplanten Komplikationen dazwischen kommen.

Es gibt einen Alternativweg

Auf der Plattform für Mobilitäts- und Verkehrsinformationen für Magdeburg „movi.de“ werden derweil Einschränkungen entlang der Berliner Chaussee bis Ende März vermeldet. Bleibt abzuwarten, wie schnell die Sperrbaken weichen.

Für Radfahrer gibt es indes eine alternative Routen entlang der ehemaligen Kanonenbahn. Dieser Radweg ist gut ausgebaut und verläuft in Richtung Heyrothsberge weitestgehend parallel zur B1. Er liegt südlich der Berliner Chaussee. Wer wegen der aktuellen Sperrungen nicht mehrfach die Straßenseite wechseln möchte, kann hier eine gute Alternative finden.

Teile des Gehwegs sind wegen der Bauarbeiten derzeit aufgerissen. Foto: Konstantin Kraft

Zur Ergänzung: Im Bereich der Angersiedlung, die ebenfalls an die B1 grenzt, kommt es derzeit ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen an mehreren Stellen. Hier führt die Deutsche Telekom Leitungsarbeiten durch. Diese sollen laut „movi.de“ bis Ende Februar andauern.