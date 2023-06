Magdeburg - Emmanuel Weber hielt die rote Bocciakugel in seiner rechten Hand und stellte sich auf den Rasen des Elbauenparks. Nachdem die Förderschule „Hand in Hand“ aus Magdeburg, die mit zwei Teams antrat, vorgelegt hatte, war der 20-Jährige nun an der Reihe. Er hat eine geistige Behinderung und war bei den diesjährigen Landesjugendspielen, bei denen am Sonnabend und Sonntag vor allem der Nachwuchs im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, für die Delegation „Special Olympics“ des USV Halle aktiv. Ihr Motto lautet: „Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben.“

