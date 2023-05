Magdeburg - Gleich ist der achtjährige Willy Stechbarth bei der Sprintstation der Sachsen-Anhalt-Spiele an der Reihe. Doch noch stehen ein paar Kinder vor ihm in der Schlange. Willy schaut ganz genau, wie sich die Gleichaltrigen in diesem Wettbewerb so machen. Und umso näher der Start für ihn rückt, desto zielstrebiger wird sein Blick. Dann ist soweit: Willy rennt los, gibt alles und kommt mit einem Lächeln ins Ziel.

