Magdeburg - Arne Schubert kennt Emir Batur Albayrak bestens. Jedoch nicht etwa persönlich, soweit ist die Freundschaft zwischen dem Schwimmer vom SCM und dem türkischen Athlet en dann doch nicht gediegen. Aber aus einem Kampf im Freiwasser im vergangenen Jahr. Damals führte der 16-jährige Schubert die Staffel des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) bei den Junioren-Weltmeisterschaften auf den Seychellen zur Silbermedaille. „Wir haben uns auf der Zielgeraden einen Kampf geliefert, auf den letzten 50 Metern konnte ich aber das Tempo erhöhen und mich letztlich deutlich durchsetzen“, berichtete Schubert. Nun schwimmen sie wieder gegeneinander. Diesmal bei einer Junioren-Europameisterschaft. Diesmal im Becken.

Am Dienstag fällt in Belgrad der erste Startschuss bei den bis zum kommenden Sonntag andauernden Titelkämpfen. Für Schubert ist es eine Premiere, die er über drei Strecken angehen wird. Über die 400, über die 800, über die 1500 Meter Freistil. Und dort trifft er auch wieder auf Albayrak, der über die längste Distanz die bessere Meldezeit zu bieten hat mit 15:06,24 Minuten.

Der Magdeburger springt als Fünftschnellster auf der Liste mit 15:20,46 Minuten ins Becken. „Es ist eben eine JEM, da ist die Konkurrenz unglaublich stark“, weiß der Schützling von Trainer Stefan Döbler, der „zum ersten Mal innerhalb von zwei Tagen“ die längste Distanz zweimal bestreiten muss. „Das wird für mich eine echte Belastungsprobe“, blickt Arne Schubert voraus. Und nicht über 1500, sondern auch über 800 Meter.

Trainer Döbler hofft auf Bestzeiten

Schubert ist nicht der einzige Magdeburger, der sich dieser Probe stellen wird. Sechs Schützlinge in Grün-Rot haben sich am Sonnabend von der Elbehalle aus nach Leipzig aufgemacht, um mit dem Flieger inklusive Zwischenstopp in München nach Belgrad zu reisen. Dabei sind Anna Maria Börstler, die über 50 Meter Schmetterling und Rücken sowie in der Lagenstaffel starten wird, sowie Jette Koch (50, 100, 200 Meter Brust), Seike Schlump (50, 100 und 200 Meter Schmetterling), Linus Schwedler (800 und 1500 Meter Freistil) und Luca Schöttge (400 Meter Lagen). So viele wie noch nie bei einer Becken-JEM und in der Ära des Nachwuchstrainers Stefan Döbler.

Der Coach reist ebenfalls mit. Was er erwartet? „Mir ist tatsächlich ein vierter Platz mit Bestzeit lieber als ein dritter Platz mit einer Zeit, die drei Zehntel über dem Bestwert liegt“, sagt der 56-Jährige. Zudem hat er in der Vorbereitung festgestellt: „Alle sind sehr gut im Flow. Und alle sind gesund geblieben.“ Was nicht immer selbstverständlich ist. Das war es auch nicht bei Arne Schubert, der sich erst über die starken Zeiten bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften ins Nationalteam schwamm. Das war es auch nicht bei Anna Maria Börstler.

Ich hoffe, mit dem nötigen Glück eine Medaille zu gewinnen. Anna Maria Börstler

Die 17-Jährige hat sich ursprünglich über die 100 Meter Rücken für die Titelkämpfe in Belgrad qualifiziert. Aber nach Stand der Dinge in der Meldeliste wird sie diese Strecke zunächst im Vorlauf der Lagenstaffel am Abschlusstag schwimmen. Im Einzel geht sie über 50 Meter Schmetterling und Rücken an den Start. „Ich bin schnell“, hat sie für sich festgestellt im Training in der Elbehalle. Und man hört ihr an: Sie ist auch motiviert. „Die besten Chancen habe ich über die 50 Meter Schmetterling, dort bin ich als Zweitschnellste gemeldet“, berichtet Börstler. Über den Rücken-Sprint steht sie als Sechste in der Meldeliste. Nach dem vierten Platz bei der JEM im vergangenen Jahr „hoffe ich, mit dem nötigen Glück diesmal eine Medaille zu gewinnen“, sagte sie.

Darauf hofft vielleicht auch Schubert, aber sein primäres Ziel ist es zunächst, „das Finale zu erreichen und eine Bestzeit auf allen Strecken zu schwimmen. Ich habe in Belgrad als jüngerer Jahrgang nichts zu verlieren, obwohl: Den Druck macht man sich natürlich selber“, erklärt er lächelnd. Den hatte er auch im vergangenen Jahr im Freiwasser-Staffelrennen auf den Seychellen als Schlussschwimmer. Es hat ihm nicht geschadet.