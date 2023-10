Ottersleben - Den kürzesten Einsatz in dieser Saison durfte Ermin Berishaj bei Lok Stendal genießen. 41 Minuten hat er dort am 3. Oktober mit dem VfB Ottersleben um eine Überraschung in der Fußball-Verbandsliga gekämpft, bis es nicht mehr weiterging. Aus dem ersten Schmerz im Sprunggelenk ist inzwischen eine langwierige Verletzung geworden, Berishaj fällt deshalb auch an diesem Sonnabend in der dritten Runde des Landespokals bei den Rot-Weißen in Zerbst aus (14 Uhr). Trotz seiner erst 19 Jahre zählt ihn sein Trainer Oliver Malchau zu den Leistungsträgern in der jungen Elf. Malchau sagt sogar: „Er ist die Entdeckung der Saison.“

Solche Worte zaubern Berishaj ein Lächeln auf die Lippen. Es kommt aber auch nicht von ungefähr, dass Ottersleben auf der Suche nach einer talentierten Verstärkung bei Berishaj angefragt hatte. Das war im Sommer 2022, als sich der Sportliche Leiter Matthias Wölfer mit dem Mittelfeldspieler in einer Eisdiele traf, um sich mit ihm nicht nur kulinarisch abzukühlen, sondern um ihn heiß für einen Wechsel an den Schwarzen Weg zu machen.

„Mir wurde aufgezeigt, dass der Verein Ziele mit mir hat, dass ich mich beim VfB weiterentwickeln kann“, erklärt Berishaj. Bereits in der vergangenen Saison kam er in der Landesliga Nord zu 14 Einsätzen, glänzte mit sieben Vorlagen und feierte letztlich mit der Mannschaft den Aufstieg.

Gekommen war Berishaj vom SV Fortuna, der damals mit seinen A-Junioren in der Regionalliga Nordost auflief. Zuvor wurde er zehn Jahre lang beim 1. FC Magdeburg im Nachwuchs ausgebildet. Berishaj hat dort nicht nur den feinen Pass und das Dribbling auf engstem Raum gelernt, sondern auch den professionellen Umgang mit seinem Hobby. „Während andere feiern gehen, tue ich etwas für mich“, berichtete er.

Coach Malchau musste sich also schon zu Beginn der Vorbereitung auf die anstehende Herausforderung keine Sorgen um die Athletik seines Schützlings machen. Berishaj geht neben dem Training auf dem Rasen regelmäßig ins Fitnessstudio auf die Hantelbank. Und er geht einer Ausbildung in der Altenpflege nach. „Ich habe jetzt immer Frühschicht, das passt sehr gut für mich“, meinte er lächelnd. So verpasst er keine Einheit.

Womöglich würde er auch kein Spiel in der Verbandsliga verpassen, wenn ihn nicht gerade die Sprunggelenkverletzung zur Pause zwingen würde. Dabei hatte er sich erst zu dieser Saison auf einer neuen Position zurechtgefunden. War er in erster Linie immer der Mann auf der rechten Außenbahn, hatte ihn der 38-jährige Malchau in der Vorbereitung auf der „Sechs“ ausprobiert. Dort gefällt es dem beidfüßig starken Berishaj, der bislang zwei Tore und zwei Vorlagen in seiner persönlichen Saisonstatistik gesammelt hat, tatsächlich sehr gut. „Ich habe in den Testspielen gezeigt, dass ich das kann. Das macht mir Spaß, weil ich den Überblick habe und die entscheidenden Pässe in die Tiefe spielen kann.“

Berishaj ist also nicht nur deshalb mit seinem Wechsel nach Ottersleben zufrieden, weil ihm Wölfer einst das richtige Eis gekauft, sondern weil er vor allem eine gewichtige Rolle in der Mannschaft gefunden hat. „Ich möchte dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen.“ Um mehr geht es dem VfB derzeit nicht. Mit sechs Punkten steht das Team auf dem ersten Abstiegsplatz, fünf Zähler sind es bis zum rettenden Ufer.

Allerdings haben Berishaj und Co. in den bisherigen elf der 18 Hinrunden-Partien die Spitzenteams hinter sich gelassen. „Wir sind eine junge Mannschaft, wir haben gezeigt, dass wir etwas können“, sagt er. Und Berishaj will alsbald wieder jede Minute auf dem Platz genießen. Vielleicht ja schon am 20. Oktober auswärts beim VfB Sangerhausen.