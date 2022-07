Billard: 1. BC Magdeburg nach Sieg und Remis auf Platz zwei

Markus Schönhoff bleibt ungeschlagen, Uwe Werner landet seinen ersten Sieg und Radek Novak vollendet auch die schwersten Bälle. Und in der Summe aller Einzelerfolge erzielte der 1. BC Magdeburg ein Unentschieden und einen Sieg in der Dreiband-Bundesliga. Dabei war vor allem der Sieg von Schönhoff besonders.

Magdeburg - Arnim Kahofer war lange Zeit von der deutschen Billardfläche verschwunden, weshalb dem BC München sein wichtigster Spieler fehlte. Die Bayern haben sich deswegen mehr schlecht als recht durch die 1. Dreiband-Bundesliga in dieser Saison gekämpft. Als sie am vergangenen Sonnabend beim 1. BC Magdeburg im Spiellokal an der Brenneckestraße antraten, lagen ein Sieg und drei Niederlagen auf ihrem Konto. Doch sie traten eben mit Kahofer an, mit einem 64-maligen österreichischen Staatsmeister. Oder wie der Mannschaftsleiter der Elbestädter, Frank Eder, berichtete: „München war mit seiner denkbar stärksten Mannschaft angereist.“