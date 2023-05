Stadtfeld - Fünf Spieltage sind noch in der Fußball-Landesliga Nord zu absolvieren, dann endet für Marcus Mähnert die fünfjährige Ära als Trainer des MSV Börde. „Ich werde nach der Saison aufhören und mich ganz meiner Familie widmen“, sagte der 41-Jährige. Das runde Leder wird allenfalls noch bei den Altherren des MSV in seinen Fokus rücken. Indes ist sein Nachfolger auf der Trainerbank ebenso sicher wie Mähnerts Abschied: Sascha Sommer, 35 Jahre, seit der Saison 2020/21 an seiner Seite als Co-Trainer, wird den Posten übernehmen. „Wir haben intern eine sehr gute Lösung gefunden“, so Mähnert.

