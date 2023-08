Magdeburg - Yannik Sammert

Der MSV Börde und die Reserve des SV Fortuna haben auch am 2. Spieltag der Landesliga Nord gepunktet. Während Börde wie in der Vorwoche gewann, fühlte sich der SV Fortuna II nach dem 4:4 bei Union Schönebeck wie ein Sieger. Der Aufsteiger legte eine sensationelle Aufholjagd hin.

SV Fortuna:

Trainer Max Schönijahn war nach der Partie in Schönebeck am Freitagabend ganz aus dem Häuschen. „Ich habe noch nie eine so willensstarke Mannschaft mit so viel Mentalität erlebt“, betonte der Fortuna-Coach. So hatten seine Schützlinge nach einem Doppelpack von Justin Dehnecke (7. und 11.) und einem Strafstoß von Marcus Bolze (vermeintliches Foul von Markus Lamprecht/35.) 0:3 zur Pause hinten gelegen, durch ein Eigentor von Oliver Kügler wenig später sogar 0:4 (48.). Doch tatsächlich gelang es der Elf vom Schöppensteg noch, auszugleichen.

„Ich bin absolut stolz, wie die Jungs diesen Rückstand weggesteckt haben und sich am Ende für ihren Mut belohnen“, meinte Schönijahn, der wie seine Spieler aufgrund der guten Leistung noch an etwas Zählbares glaubte. Die Fortuna, die zum Auftakt Havelwinkel Warnau 2:0 besiegt hatte, präsentierte sich ebenbürtig. Und so empfand der Coach den Rückstand als „kurios“.

Er meinte: „Wir lassen gegen einen Aufstiegskandidaten kaum etwas zu, aber liegen wegen zweier individueller Fehler, einem fragwürdigen Elfmeter und einem Eigentor 0:4 hinten“. Doch dann trafen Patrick Wöge (65.), Lamprecht (73.) und Marvin Bosse (83.). Und schließlich sorgte Justin Bedau für die Vollendung des Wahnsinns (90.). „Wir haben das gefeiert wie den Aufstieg“ beschrieb Schönijahn die Jubelszenen der Fortuna, die am Sonnabend beim Eilslebener SV gastiert (15 Uhr).

MSV Börde:

Die Mannschaft von Coach Sascha Sommer scheint ein neues Lieblingsergebnis zu haben. Denn nachdem der MSV am 1. Spieltag mit 3:2 beim Ummendorfer SV als Sieger vom Platz ging, ließ das Team nun auch ein 3:2 (1:1) daheim gegen Schwarz-Weiß Bismark folgen. Durch die zwei Erfolge grüßt Börde von der Spitze. Sommer sprach nach dem Dreier am Sonnabend von einer „grandiosen Teamleistung“.

Die Begegnung hielt indes einen Knackpunkt bereit, der das Spiel in eine andere Richtung hätte lenken können. So erzielten die Gäste in Person von Philipp Grempler quasi mit dem Halbzeitpfiff das 1:1 (45.), nachdem Alexander Schüßler früh für Börde getroffen hatte (2.). Bei einem Ausgleich zu diesem Zeitraum, ist öfters von psychologischem Vorteil die Rede. Doch Sommer verdeutlichte: „Wir waren auch nach dem 1:1 voll davon überzeugt, dass wir das Ding gewinnen.“

Bereits in Minute 46 schoss David Berlin die erneute Führung, Leo Lipowski erhöhte etwa zwanzig Minuten später (65.). Das Anschlusstor durch Tim Hohmann änderte nichts mehr am „verdienten Sieg“ (O-Ton Sommer) für die Gastgeber. Am Sonnabend tritt der MSV ab 15 Uhr beim Osterburger FC an. Die Börde-Elf würde auch dann ohne Zweifel einen 3:2-Sieg unterschreiben.