Während sich der BSV 93 Magdeburg weiter an der Tabellenspitze der Sachsen-Anhalt-Liga festsetzen möchte, würden die Frauen des HSV nur zu gern die Rote Laterne abgeben.

Magdeburg - Nach fünf Spieltagen wartet der HSV Magdeburg immer noch auf den ersten Saisonsieg. Nach dem Abstieg aus der Oberliga findet sich die Mannschaft von Harry Jahns auch in der Sachsen-Anhalt-Liga vorerst am Tabellenende wieder. Der Coach ist jedoch zuversichtlich, dass seine Handballerinnen im Heimspiel gegen die TSG Calbe (Sonntag, 15 Uhr) endlich die Wende einleiten werden. „Wir haben schon gezeigt, dass wir gegen die Topteams punkten können. Der BSV ist nur mit einem blauen Auge davongekommen“, erinnert Jahns an das 28:28 im vergangenen Heimspiel.

Der erste Punktgewinn der Spielzeit der Saison gab zwar Selbstvertrauen, dennoch reichte es kürzlich nicht für den ersten Sieg. Mit 24:28 (14:12) unterlag der HSV beim Jessener SV, für den Hannah Guth zwölf Treffer warf. „Wir hatten einen schlechten Start, haben uns dann aber die Führung zur Halbzeit erkämpft“, berichtet Jahns von einem guten Auftritt seines Teams.

An diese Leistung konnte allerdings nicht nach dem Seitenwechsel angeknüpft werden. „Zwei Zeitstrafen haben uns zurückgeworfen. Außerdem haben wir ein paar Fehler zu viel gemacht, das hat uns das Genick gebrochen“, erklärt Jahns, der zudem auf Fabienne Baake und Emma Jahns verzichten musste. Beide werden gegen Calbe wieder dabei sein.

BSV am Sonnabend beim HC Burgenland II

Zum Spitzenspiel reist hingegen der BSV 93. Der ungeschlagene Tabellenführer ist am Sonnabend (16 Uhr) beim Dritten HC Burgenland II zu Gast. „Das wird ein echtes Topspiel“, freut sich Frank Eckstein. Der Magdeburger Coach hat zurzeit ohnehin reichlich Grund zur Freude. Nach dem Punktverlust im Derby fand sein Team beeindruckend in die Erfolgsspur zurück. Beim 39:23 (16:15)-Heimsieg gegen die BSG Gräfenhainichen brauchten seine Spielerinnen jedoch eine Halbzeit, um für klare Verhältnisse zu sorgen. „In der ersten Halbzeit hatten wir phasenweise keine Zuordnung. Das war nicht schön anzusehen“, moniert Eckstein.

Dass es nach der Pause ein Kantersieg wurde, lag zum einen an der eigenen Leistungssteigerung, aber auch die beiden Roten Karten – eine wegen drei Zeitstrafen – spielten dem BSV 93 in die Karten. „Wir haben aggressiv in der Abwehr agiert und mit Kopf gespielt“, erklärt Eckstein. Die Folge war ein 6:0-Lauf nach Wiederanpfiff. Die Partie war damit entschieden. Mit diesem Rückenwind wurde die Führung bis zur Schlusssirene ausgebaut. „Es hat alles taktisch geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben“, resümiert der BSV-Trainer: „Wenn wir die Leistung der zweiten Halbzeit bestätigen, können wir auch bei Burgenland etwas mitnehmen.“