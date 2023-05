Für den BSV 93 ist die vorerst letzte Saison in der Verbandsliga Nord mit einem Derbysieg gegen den Post SV zu Ende gegangen. Doch stand nach dem Spiel vielmehr die Frage nach der Zukunft im Fokus.

Die besten Schützen ihrer Teams im Duell: Ben Streißenberger (am Ball) erzielte zum Saisonabschluss vier, Till Wagner sechs Treffer. Zur neuen Saison werden sich die Postler und der BSV 93 personell womöglich neu aufstellen – in unterschiedlichen Ligen.

Olvenstedt - Ein letzter Kreis, ein letzter Tanz, ein letztes Mal das Lied vom „Derbysieger“ aus Olvenstedter Kehlen. Dann ertönte die Musik aus der Konserve in der Halle am Einstein-Gymnasium, die Zuschauer verschwanden, die Spieler verlagerten die Party unters Himmelszelt. Nur die Trainer, die blieben. Und gaben ihr letztes Resümee in der nun abgelaufenen Verbandsliga-Saison.