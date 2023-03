Der BSV 93 hat am Sonnabend gegen den SV Irxleben einen ganz wichtigen Erfolg in der Verbandsliga gefeiert. Doch endgültig eingetütet ist der Aufstieg noch nicht, betont Trainer Mark Illig.

Magdeburg - Am enthusiastischen Jubel der Spieler des BSV 93 zeigte sich sehr deutlich, wie wichtig der Sieg am Sonnabend war. Schließlich können sie sich dank dieses 36:33 (17:16) beim Tabellenzweiten SV Irxleben sieben Spieltage vor Saisonende nun an einem Polster von sieben Zählern auf den ersten Verfolger in der Handball-Verbandsliga erfreuen. Mit diesem Erfolg ist dem Spitzenreiter ein ganz wichtiger Schritt in Richtung des fest anvisierten Aufstiegs gelungen.