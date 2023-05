Die Handball-Saison in der Verbandsliga Nord endet mit einem echten Highlight. Am letzten Spieltag treffen der BSV 93 Magdeburg und der Post SV Magdeburg im Stadtderby aufeinander.

Quint Dresely erzielte zwei Tore für den Post SV. Am Ende musste er sich jedoch in eigener Halle dem SV Oebisfelde II – hier Robert Pieper (l.) und Alexander Keller – geschlagen geben.

Magdeburg - Für Mark Illig endet mit dem Stadtderby gegen den Post SV Magdeburg am Sonntag (16 Uhr) nicht nur die Saison, sondern auch seine Amtszeit als Coach des BSV 93 Magdeburg. Denn nach zwei Spielzeiten wird er den Verein verlassen und nicht wie geplant in der Sachsen-Anhalt-Liga trainieren. „Ich gehe mit einem weinenden Auge. Ich hatte dem Verein ursprünglich einen Sechs-Jahres-Plan vorgelegt“, erklärt der 30-Jährige. Und in diesem befand er sich voll im Soll. Wie angedacht konnte in diesem Jahr die Meisterschaft in der Verbandsliga gewonnen werden.