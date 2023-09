Der BSV 93 um Devin Dürichen (l.) steckte bei der Niederlage in der Sachsen-Anhalt-Liga beim HSV (Michael Jahns) nicht auf und kämpfte sich immer wieder zurück in die Partie. Die Moral wurde beim 23:25 am ersten Spieltag jedoch nicht belohnt.

Magdeburg - Die Handballer des HSV Magdeburg strahlten und waren einfach nur erleichtert. Zum einen über den 25:23 (11:10)-Heimsieg im Stadtderby gegen den Aufsteiger BSV 93. Zum anderen über den gelungenen Start in die neue Saison der Sachsen-Anhalt-Liga. Dies sah in den Vorjahren noch anders aus. „Das Gefühl eines Auftaktsieges hatten wir bis jetzt nicht so oft und liefen in der Vergangenheit acht oder zehn Toren hinterher“, erklärte Harry Jahns.

Der erfahrene Trainer des HSV betonte allerdings: „Es gibt im Derby bloß auch nur zwei Punkte.“ Doch diese Zähler hätte der BSV 93 am ersten Spieltag am Sonnabend ebenfalls gerne geholt. Das Team von Trainer Sven Liesegang war in manchen Phasen des Spiels in der Eike-von-Repgow-Schule auch sehr dicht dran. Denn in der ersten Halbzeit hielten die Gäste gut mit, fanden auf die Treffer des HSV immer eine Antwort und gingen nur mit einem knappen 10:11 in die Halbzeitpause.

Bei der Sieben um John Bade, der zwei Tore erzielte, stimmte während des ganzen Spiels die Moral. „Das kann ich nur so unterschreiben“, meinte der 38-Jährige und machte in seiner Analyse letztlich einen kleinen aber feinen Unterschied für die Niederlage seiner Mannschaft aus: „Der HSV um Michael Jahns war einfach abgezockter.“

Unter anderem in der Chancenverwertung. „Das ist ein Manko und das müssen wir uns vorwerfen. Alleine über die Außen haben wir nur zwei von zehn Würfen versenkt“, sagte Bade, für dessen Mannschaft sich personell wenig verändert hat. Einziger Abgang ist Felix Eckert. Ihn zog es aus beruflichen Gründen nach Jena. Lediglich Janis Auerbach stieß neu dazu zum eingespielten und jungen BSV, der häufig im gegnerischen Torwart Mathias Wiesner seinen Meister fand. Der Schlussmann erwischte einen Sahnetag und „hat uns viele freie Bälle weggenommen“, lobte John Bade seinen starken Gegenspieler.

Dessen Trainer notierte sagenhafte 17 Wiesner-Paraden auf seinem Statistikzettel. „Das ist überragend“, lobte Harry Jahns, der von einem „hart umkämpften Spiel“ sprach und ergänzte: „Die Partie hat alles hergegeben, was man sich von einem Derby verspricht.“

Nämlich viel Tempo, Emotionen und eine lautstarke Atmosphäre in der Halle, in der der BSV laut Bade zu Beginn „leider etwas nervös“ wirkte – aber dennoch Positives aus diesem Duell mitnimmt. „Wir müssen daraus einfach die richtigen Schlüsse ziehen“, so der BSV-Akteur, der noch eine Menge Entwicklungspotenzial beim letztjährigen Verbandsliga-Meister sieht. „Ich und Janis Auerbach (35 Jahre alt/d. Red.) sind jenseits der 30. Die anderen Spieler sind alle Anfang 20 oder jünger.“

Doch die Jungspunde sind nicht nur in die Sachsen-Anhalt-Liga aufgestiegen, um dort einfach nur mitzuspielen. Sie wollen „in der Liga bleiben“, betonte Bade, der seiner Mannschaft zudem „einen einstelligen Tabellenplatz“ zutraut.

Das Selbstvertrauen beim BSV ist trotz der Niederlage am ersten Spieltag gegen den HSV (am Sonnabend zu Hause gegen den TuS Radis) also groß. Mit diesem Gefühl geht das Team am Sonnabend um 17 Uhr ins Spiel gegen die SG Kühnau, die 19:24 gegen die HG 85 Köthen II unterlag. „Da hoffen wir, dass wir im ersten Heimspiel hoffentlich die ersten Punkte feiern.“