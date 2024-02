Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dieser ungewohnte Termin hatte eigentlich in der Mannschaft eher für Freude gesorgt, immerhin stellte er ein freies Wochenende für die Familie in Aussicht. Aber womöglich war der vergangene Freitagabend, 20 Uhr, als Anwurfzeit doch nicht der ideale Moment, um an seine Leistungsgrenze zu gehen. Das zumindest vermutete auch der Co-Trainer der Handballer des BSV 93 Magdeburg, Sebastian Hugk. Am Ende hatten die Olvenstedter ein Ziel erreicht. „Bei uns ist es ein ungeschriebenes Gesetz, in einem Spiel unter 25 Gegentreffer zu bleiben“, sagte Hugk. Dafür blieb der Angriff des BSV bei der gastgebenden Gommeraner Eintracht vieles schuldig. Am Ende also landeten die 93er nicht ihren elften Saisonsieg in der Sachsen-Anhalt-Liga, sondern kassierten ihre siebte Niederlage – mit 22:24 (13:13).