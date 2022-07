Bundesliga-Erfahrung für die Fußballerinnen des Magdeburger FFC

Die Fußballerinnen des Magdeburger FFC bereiten sich am Wochenende im Trainingslager in Osterburg auf die Saison in der Regionalliga Nordost vor. Auch die drei Neuzugänge werden mit dabei sein - eine von ihnen kann sogar auf 46 Bundesliga-Spiele zurückblicken.

Magdeburg - Für die Regionalliga-Fußballerinnen des Magdeburger FFC geht es am Freitag auf Reisen. Im Trainingslager in Osterburg will sich die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Auer an diesem Wochenende einen ersten Feinschliff für die neue Saison holen. „Fitness, Taktik, Spielformen und Teambuilding stehen auf dem Programm“, verrät Auer, der die Tage mit seinem Trainergespann eng durchgetaktet hat. Am Sonntag steht außerdem ein Testspiel an: Dann trifft der MFFC auf den Landesligisten FC Stahl Brandenburg.