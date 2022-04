C-Jugend-Handballer des BSV 93 Magdeburg wollen überraschen

Fabian Walter startet mit der C-Jugend des BSV 93 am Freitag in den Kampf um die nordostdeutsche Meisterschaft. Allein die Teilnahme ist ein Erfolg. Aber wie haben sich die Olvenstedter diesen verdient?

Dehnen, Bauchmuskeln trainieren, Torwurf: All das gehört zum Training dazu. Fabian Walter geht es aber natürlich in erster Linie um die spielerische Entwicklung.

Magdeburg - Fabian Walter hat selbst schon in der Nachwuchs-Bundesliga gespielt, er spielt derzeit bei den Männern des BSV 93 Magdeburg in der Handball-Verbandsliga. Und was Fabian Walter dabei immer am besten im Blick hat, ist die eigene Abwehr. Walter ist nämlich Torhüter, er war es schon immer beim BSV, wenn man mal von seinem Intermezzo beim HSV Haldensleben absieht, das mit dem einstigen freiwilligen Abstieg des BSV aus der Sachsen-Anhalt-Liga begann und das er im Januar dieses Jahres mit seiner Rückkehr nach Olven-stedt wieder beendete. „Ich wollte weiter auf dem höheren Niveau spielen“, berichtet Walter über seine BSV-Pause. Nun will er irgendwann wieder aufsteigen mit den Männern. Aber auch mit der C-Jugend, die er trainiert. Darauf bereitet er die Mannschaft vor.