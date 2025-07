Ihren ersten Auftritt in diesem Jahr hatte Chelsea Kadiri (2. v. r.) mit der U 23-Staffel beim Goldenene Oval in Dresden, ihren ersten Einzelstart knapp vier Wochen später in Osterode.

Magdeburg - Das Abitur hat sie in der Tasche, die Achillessehne zwickt nicht mehr, der Oberschenkel bereitet keine Probleme, der Kopf ist frei – frei für den Kampf um das Einzelticket über 100 Meter für die U-23-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen/17. bis 20. Juli). Chelsea Kadiri vom SCM will ihre Chance nutzen, an diesem Wochenende bei den nationalen Titelkämpfen im Ulmer Donaustadion. „Sie muss sich klar sein, wer sie ist, was sie kann, dann braucht sie sich auch nicht vor anderen Namen verstecken“, sagt ihr Trainer Matthias Lindner. Auch nicht nach einer schwierigen Vorbereitung, aus der sie sich zuletzt beim Sparkassen-Meeting in Osterode mit 11,51 Sekunden zurückgemeldet hat. Bei ihrem ersten Einzelstart in dieser Freiluft-Saison überhaupt.