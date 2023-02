Magdeburg - Im Kraftraum der Magdeburger Leichtathletikhalle hat sich Chelsea Kadiri am Montag die Hantelstange auf ihre Schultern gelegt, ist in die Kniebeuge gegangen und hat sich wieder aufgerichtet. Einmal, zweimal, mehrmals. Es ist eine dieser Übungen, die sie noch schneller machen und zum Höhepunkt dieser Saison tragen sollen. Der steigt mal wieder in Jerusalem. In Israel. An jenem Ort, an dem Chelsea Kadiri im vergangenen Jahr mit Silber bei der U-18-Europameisterschaft über 100 Meter ihren ersten großen internationalen Erfolg feierte. Diesmal will sie dort im August bei der U-20-EM zum Höhenflug ansetzen. „Im Grunde genommen hat sie dort ein Heimspiel, weil sie die Gegebenheiten bereits kennt“, sagt Trainer Matthias Lindner.