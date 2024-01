Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ottersleben. - Dölau und Ottersleben trennen geografisch 87 Kilometer, in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga sind es aber nur fünf Punkte. Blau-Weiß Dölau belegt in dieser den ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem der VfB am Ende der Saison mindestens stehen möchte. Am 8. Juni wird abgerechnet. Und diese Rechnung würde Ottersleben gerne mit dem Klassenerhalt in der ersten Saison seiner Vereinsgeschichte in der höchsten Klasse des Landes begleichen. Den Kampf dafür würde Trainer Oliver Malchau wiederum gerne in einer besseren Ausgangsposition als Platz 17 mit 13 Punkten annehmen. „Wir hatten andere Erwartungen“, sagte der 38-Jährige in seinem Hinrundenfazit. „Wir wollten einige Punkte mehr haben. Deshalb können wir nicht zufrieden sein.“