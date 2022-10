Coach sieht Entwicklung bei Landesklassist Besiegdas Magdeburg

Magdeburg - Als Felix Fiedler den Heimerfolg in der vierten Minute der Nachspielzeit perfekt gemacht hatte, hat es Maximilian Räcke nicht mehr an der Seitenlinie gehalten. „In diesem Moment ist viel Last von uns abgefallen“, erklärt der Übungsleiter des SSV Besiegdas die überschwängliche Freude nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Magdeburg III am vergangenen Wochenende. Denn für die Grün-Gelben vom Gübser Weg ist jeder Dreier in dieser Spielzeit von besonderem Wert. Oder wie es Räcke sagt: „Jeder Punkt ist aktuell wichtig.“