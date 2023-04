Magdeburg - Wie der Verbandsligist MSC Preussen am Freitag in einer Pressemitteilung verkündete, verabschiedet sich Trainer Torsten Marks „aus persönlichen Gründen“ aus dem Germer-Stadion. Dort ist er seit vier Jahren an der Seitenlinie aktiv und „schaffte es trotz aller Widrigkeiten, eine erfolgreiche Zeit bei den Preussen zu prägen“, bedankt sich der Verein, mit dem der 49-Jährige den Aufstieg in die Verbandsliga feierte.

