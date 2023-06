Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Umkämpft verlief die Partie zwischen Union Sandersdorf und einem der beiden Teams des MSV Börde beim Schrote-Piraten-Cup im GutsMuths-Stadion. In der Schlussphase dieser zwölfminütigen F-Jugend-Begegnung stand es noch 0:0. Dann gab es in aussichtsreicher Lage Freistoß für Gastgeber Börde. Hugo Brandt, in der Partie der Kapitän, nahm sich den Ball und visierte das gegnerische Tor konzentriert an. Und dann brachte er das Leder punktgenau flach in der linken Ecke unter. Der Torschütze sprintete los zum Spielfeldrand und jubelte mit den dortigen Mitspielern, die wie Hugo Brandt ganz aus dem Häuschen waren.