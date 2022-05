Damen des Post SV, BSV 93 und HSV Magdeburg siegen im Gleichtakt

Für die Magdeburger Handballerinnen hätte der Spieltag in der Sachsen-Anhalt-Liga nicht besser verlaufen können. Sowohl der Post SV als auch der BSV 93 und der HSV haben ihre Spiele gewonnen.

Vivien Wohlgemuth, die drei Treffer warf, gewann das Heimspiel mit dem Post SV Magdeburg dank eines starken Schlussspurts. Damit wahrt das Team den Anschluss an die Spitzengruppe.

Magdeburg - Drei Spiele, drei Siege: So lautet die Bilanz der Magdeburger Teams in der Sachsen-Anhalt-Liga. Die Handballerinnen des HSV Magdeburg bleiben damit ohne Punktverlust an der Tabellenspitze, gefolgt vom BSV 93. Der Post SV belegt Rang vier.