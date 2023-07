An diesem Dienstag spielt die Reserve des 1. FC Magdeburg gegen den FSV Schöningen und Christian Beck. Das Trainerteam des Clubs nutzt auch diese Partie, um mit dem Team am Schwerpunkt der Vorbereitung zu arbeiten.

Yannik Sammert - Fehler wie der von Timo Birk Mitte der vergangenen Woche gehören für Trainer Pascal Ibold „gerade in dieser Phase der Vorbereitung einfach dazu“. Der Offensivakteur des 1. FC Magdeburg II hatte am Mittwoch im ersten Test vor der neuen Saison den Ball verloren. Regionalliga-Aufsteiger FC Eilenburg nutzte dies in Form des Tors des Tages durch Lennert Möbius aus (61.). Doch Ibold, der den FCM mit Petrik Sander trainiert, wollte dem 19-Jährigen wegen des Patzers bei der 0:1-Auswärtsniederlage nicht böse sein. Vielmehr hält es der Coach für wichtig, „aus Fehlern wie diesem zu lernen.“ Und aufmunternd adressiert er an den jungen Akteur: „Er muss sich nun nicht verstecken, sondern soll es gerne immer wieder mutig spielen.“

Tatsächlich betrachtet es Ibold als wichtigsten Schwerpunkt vor dem Ligastart, daran zu arbeiten, „klar und flach hinten raus zu spielen“. Auch in der Vorsaison, in der sie die Verbandsliga dominierten, wählten sie diesen Ansatz. Doch Ibold erkennt nun nach dem Oberliga-Aufstieg einen Unterschied zur abgelaufenen Serie: „Im letzten Jahr wurden wir gefühlt in zwei von 38 Partien hoch gepresst, jetzt wird das viel öfter vorkommen.“ Somit geht es darum, „auch unter Druck kontrolliert hinten raus zu spielen“. Also muss sich das junge Team möglichst schnell an die vorpreschende Herangehensweise der Kontrahenten gewöhnen.

Ibold geht davon aus, „dass uns auch im Saisonverlauf Fehler passieren, die punktuell bestraft werden“. In erster Linie sieht der 33-jährige Coach jedoch den Vorteil der Magdeburger Marschroute – „das Pressing zu überspielen“. Und überhaupt soll „druckvoller Ballbesitzfußball dazu führen, möglichst viele Spiele zu gewinnen“. In der Vorbereitung wollen die Elbestädter die Grundlage hierfür schaffen.

Tatsächlich wählten sie mit Blick auf das Pressing der Kontrahenten in der Liga auch die Testspiele aus. Sowohl Eilenburg als auch das U-19-Team von RB Leipzig (auswärts am 22. Juli ab 12 Uhr) sind für eine drängende Spielweise bekannt. Dies gilt auch für den FSV Schöningen. Eigentlich wollte Magdeburg schon am Sonnabend gegen den Oberligisten testen. Doch die Niedersachsen sagten wegen Personalknappheit im Tor ab. Nun kommt es an diesem Dienstag ab 19 Uhr (MDCC-Arena Platz zwei) zum Duell – mit dabei ist auch die FCM-Vereinslegende Christian Beck.

Der 35-Jährige stürmt seit diesem Sommer für das Team. Ibold sagt: „Wir freuen uns auf das Aufeinandertreffen mit Beckus. Das Spiel stand aber schon vor seinem Wechsel fest.“ Der Club möchte indes in diesem Sommer noch einen zentralen Angreifer und einen Außenstürmer verpflichten – am liebsten vor dem Ligastart am 29. Juli zu Hause gegen den Ludwigsfelder FC. Die in der Aufstiegssaison überragenden Richard Christian Meier und Leonardo Scienza, der nach seiner Suspendierung bei den Profis für die Reserve auflief, haben den FCM verlassen und der Verein „mit ihnen Offensivqualität verloren“, so Ibold.

Begeistert zeigt sich der Coach von den bereits verpflichteten Willi Kamm (defensives Mittelfeld) und Leon Heynke (Innenverteidigung). Indes müssen Ibold und Sander, die ihre Elf derzeit wie in der Vorsaison mit „extrem große Bereitschaft und extrem großem Spaß“ erleben, aktuell neben Hector Hink (Außenmeniskusriss) und Bennet Kluge (Kreuzbandriss) auf Offensivspieler Felix Vogler verzichten. Der 20-Jährige laboriert allerdings nur an einer Zerrung. Und so möchte das Trainerteam auch von ihm schon bald wieder sehen, wie er unter Druck spielerische Lösungen findet.