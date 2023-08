Dominique Schaak hat viel probiert. Auf dem Nürburgring geht es für ihn in der ADAC GT4 Germany wieder um Punkte, die er – wie zuletzt in Zandvoort – holen will.

Startet an diesem Wochenende mit großer Vorfreude auf dem Nürburgring: Dominique Schaak. Der 32-jährige Pilot vom Team Eastside Motorsports will in der Eifel im Mercedes AMG überzeugen.

Nürburg/Magdeburg - Dominique Schaak ist Rennfahrer. Doch der Pilot des Mercedes AMG des Teams Eastside Motorsports um seinen Cockpit-Partner Philipp Gogollok ist auch neuerdings ein Wetterexperte. „Es ist typisches Eifel-Wetter“, bilanziert der 32-Jährige scherzend, um dann wieder ernst zu ergänzen: „Es ist extrem schwierig aufgrund der Sturmböen.“ Sie haben „fast das Wohnmobil umgekippt“. Die Bedingungen am Nürburgring, wo Schaak an diesem Wochenende in der ADAC GT4 Germany bei der dritten Station der Saison startet, sind „sehr wechselhaft“, was die Mechaniker und ihn vor eine Herausforderung stellt.