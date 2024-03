Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Anja Bechmann hat sich am Ende das Mikrofon geschnappt und ein „Danke“ hineingehaucht. Mehr wollte sie nicht sagen nach den vorangegangenen Worten von Theo Struhkamp, dem Abteilungsleiter der USC-Volleyballer. Bechmann hatte sich ziemlich lange auf diesen Moment ihres Abschieds vorbereitet, sie hatte gemerkt, „dass mir alles zu viel geworden ist, das Organisieren, das Managen, die Finanzen immer im Blick zu haben, das Training“, berichtete die 40-Jährige. Deshalb hielten sich ihre Tränen am Sonnabend in der Campushalle in Grenzen, deshalb konnte sie mit diesem Augenblick der Endgültigkeit gut leben. „Es ging“, sagte sie dazu lächelnd. „Ich habe auch sehr lange mit der Entscheidung gehadert. Aber ich brauche jetzt eine Pause.“ Was sie jetzt macht? „Erst mal gar nichts.“ Außer das Leben nach dem Volleyball genießen.